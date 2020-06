MAE: 339 de români - repatriaţi din Franţa şi Marea Britanie

18:00

Atingerea pragului de 23.400 de îmbolnăviri cu noul coronavirus pe teritoriul României, decizia Guvernului Orban de a prelungi starea de alertă cu 30 de zile, participarea preşedintelui Klaus Iohannis la reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului Estic, celebrarea a 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi SUA, precum şi comemorarea a 30 de ani de la mineriada din iunie 1990 sunt doar câteva dintre evenimentele interne din perioada 13-19 iunie 2020.CORONAVIRUS* 19 iunie - Grupul de Comunicare Strategică a anunţat numărul total al celor infectaţi cu noul coronavirus pe teritoriul României a ajuns la 23.400 de persoane. La terapie intensivă sunt internaţi 184 de pacienţi. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate şi externate. Numărul total al celor care au murit din cauza COVID-19 este 1.484. 3.531 de români din diaspora au fost confirmaţi ca infectaţi, numărul deceselor cetăţenilor români din străinătate, din cauza COVID-19, fiind de 115. Un număr de 1.392 de persoane sunt în carantină instituţionalizată pe teritoriul României, iar alte 82.236 - în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.* 16 iunie - Guvernul, la propunerea ministrului de Interne şi a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi în baza evaluărilor făcute de specialişti, a adoptat hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă, pe o perioadă de 30 de zile, după cum a precizat premierul Ludovic Orban. Motivaţia acestei decizii a fost explicată de ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, care a atras atenţia asupra creşterii recente a numărului de infectaţi cu noul coronavirus: "După un număr de 166 de cazuri noi ieri, astăzi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri până astăzi, avem peste 4.500 de cazuri active". În aceeaşi zi, în urma hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, s-au decis relaxări cu privire la anumite activităţi, precum reluarea slujbelor religioase în interiorul bisericilor şi a activităţii în sălile de fitness, în anumite condiţii. La 18 iunie, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că Guvernul a procedat conform legii în cazul prelungirii stării de alertă. "Dacă cineva din Parlament este de altă părere, are dreptul constituţional să ceară o verificare, dar, după părerea mea, felul în care a procedat Guvernul este şi corect şi legal şi oportun", a concluzionat şeful statului.* 18 iunie - Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat unităţile mobile ATI de la Romexpo împreună cu premierul Ludovic Orban, miniştrii de Interne şi al Sănătăţii, Marcel Vela, respectiv Nelu Tătaru, şi şeful DSU, Raed Arafat. "Este impresionant ce am văzut astăzi împreună, aceste patru tiruri care, fiecare dintre ele, are o funcţiune completă de secţie de terapie intensivă, cu toată aparatura necesară şi aceste unităţi vor putea fi folosite acolo unde este nevoie - şi acum, pentru pacienţi COVID. (...) Sunt convins că atunci când va fi nevoie de ele, vor fi extrem de utile", a punctat şeful statului.DIPLOMAŢIE* 14 iunie - Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul celebrării a 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi SUA, în care a subliniat că acestea sunt mai "puternice" ca oricând. "Este un drum lung pe care cele două state l-au făcut împreună, dar şi un proces de o extraordinară complexitate, care a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare constantă şi consistentă, ajungând în prezent la un nivel de excelenţă fără precedent, susţinut de un dialog politic dens şi o cooperare foarte eficientă", a arătat şeful statului. La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis că efortul pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic al celor două ţări este "extrem de important şi prioritar". Cu acelaşi prilej, ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a afirmat că România este unul dintre cei "mai apropiaţi" aliaţi militari şi economici ai Statelor Unite în Europa.* 18 iunie - Preşedintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului Estic, desfăşurată în format videoconferinţă. În intervenţia sa, a reiterat angajamentul României pentru sprijinirea perspectivei europene a celor mai angajaţi parteneri estici, în acord cu progresele individuale. De asemenea, a exprimat susţinerea ţării noastre pentru o abordare mai ambiţioasă a Uniunii Europene în privinţa cooperării în domeniul securităţii, în măsură să răspundă intereselor legitime ale Uniunii şi statelor partenere din regiune.* 14 iunie - Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat la reuniunea informală a şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene, desfăşurate prin sistem videoconferinţă, cu participarea secretarului de stat american Mike Pompeo. Reuniunea a prilejuit un dialog "aprofundat" pe tema cooperării transatlantice, cu accent pe modalităţile prin care poate fi exploatat întregul potenţial al acesteia în dosare de actualitate, precum gestionarea efectelor pandemiei COVID-19, relaţia cu China, Procesul de Pace în Orientul Mijlociu şi Vecinătatea Estică.APĂRARE17-18 iunie - Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a participat la o reuniune a statelor membre ale NATO, desfăşurată în sistem videoconferinţă, coordonată de la Cartierul General al Alianţei de la Bruxelles de secretarul general al organizaţiei, Jens Stoltenberg. A pledat pentru necesitatea implementării eficiente a măsurilor dezvoltate sub umbrela prezenţei înaintate adaptate în regiunea Mării Negre şi a reiterat apelul către aliaţi pentru sporirea contribuţiilor la proiectele din această regiune de importanţă strategică pentru NATO, în spiritul solidarităţii aliate. În a doua zi a reuniunii, principalul subiect pe ordinea de zi a fost răspunsul la criza generată de virusul COVID-19 şi pregătirea ţărilor aliate pentru un eventual al doilea val al pandemiei.JUSTIŢIE* 17.06 - Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, printre altele, Legea privind prelungirea mandatelor aleşilor locali până la 1 noiembrie 2020 şi Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului, pe perioada stării de urgenţă.* 16.06 - Un complet de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că dosarul în care deputatul Andreea Cosma, fiica fostului preşedinte al CJ Prahova Mircea Cosma, avea o condamnare de 4 ani de închisoare, să se rejudece de la zero.* 16.06 - Curtea de Apel Bucureşti a înregistrat un dosar transmis de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii prin care se solicită constatarea "calităţii de colaborator al Securităţii" a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.* 18.06 - Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma "în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei", din cuprinsul dispoziţiilor art.5 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2016, este neconstituţională.SOCIAL* 13.06 - A fost comemorată, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, împlinirea a 30 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990. Premierul Ludovic Orban a depus o coroană de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi la Monumentul "Kilometrul zero al democraţiei". "După data de 13 iunie au urmat crime, scene de o brutalitate inimaginabilă, anchete făcute de procurori, bătăi ale tinerilor nevinovaţi, administrate fie de mineri, fie de organele de ordine. Nici până astăzi Dosarul numit "Mineriada", un dosar care trebuie să facă dreptate nu este finalizat, iar vinovaţii nu sunt pedepsiţi. Fac un apel către magistraţi, măcar după 30 de ani, să trateze acest dosar aşa cum trebuie tratat, să facă lumină, să stabilească adevărul şi să-i pedepsească pe vinovaţi" a declarat premierul în Piaţa Universităţii. Un sobor de preoţi a ţinut o slujbă de pomenire, la Troiţă, în prezenţa a aproximativ 100 de persoane. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Roxana Losneanu, editor online: Irina Giurgiu)