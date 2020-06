Horoscop săptămânal 22 – 28 iunie 2020. Săgetătorii au parte de acțiune în dragoste

14:50

Spre sfârșitul lunii martie, soția lui Mihai Șora anunța pe contul personal de Facebook că atât ea, cât și celebrul filozof au fost infectați cu noul coronavirus. Astăzi, la mai bine de două luni de la diagnosticare, bărbatul în vârstă de 103 ani a scris pe contul său de socilizare că este din nou prezent