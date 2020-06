Antena 1, lovită din nou de coronavirus! Alina Pușcaș, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva”, testată pozitiv: „Sunt optimistă”

17:50

Cum a aflat Andrei Ștefănescu că este infectat cu coronavirus? Prezentatorul TV a dezvăluit cum a decurs totul în noaptea în care s-a internat în spital. Marcel Pavel a fost luat, joi seară, de acasă cu izoleta, după ce rezultatul testului făcut pentru COVID-19 a fost pozitiv. Artistul a fost transportat la Institutul ”Matei Balș” […] The post Cum a aflat Andrei Ștefănescu că este infectat cu coronavirus: ”A trebui să mă duc la spital. Am trezit-o pe Antonia și…” appeared first on Cancan.ro.