EXCLUSIV Mesajul clar al unui arbitru FIFA: „Chiar dacă sunt foarte buni, Hațegan și Kovacs nu ajungeau în Elite fără Kyros Vassaras”

Cristiano Bergodi (55 de ani), noul antrenor de la Craiova, a vorbit după victoria echipei sale din meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-1.Antrenorul italian consideră că primul meci al oltenilor sub conducerea sa a fost unul reușit, în care „elevii” săi au reușit să își creeze multe ocazii bune.„A fost un meci în care am suferit, dar echipa a arătat bine în a doua repriză. Am avut şase, şapte ocazii foarte bune, am dat două goluri. ...