Orban: 27 septembrie - propunerea noastră pentru alegeri; proiectul va fi adoptat de Guvern săptămâna viitoare

11:30

John Taylor s-a născut la 20 iunie 1960, la Birmingham, Marea Britanie. Pasionat de muzică din copilărie, a fost admirator al trupei Roxy Music. A început să cânte autodidact pian, apoi chitară. Prima trupă cu care a cântat a fost Shock Treatment, potrivit site-ului www.rockol.it.În 1978, a alcătuit, împreună cu prietenul său Nick Rhodes, prima versiune a formaţiei Duran Duran, cu Stephen Duffy vocalist. Taylor a devenit basistul trupei, iar Roger Taylor la tobe. Ulterior, a venit în trupă şi Andy Taylor, la chitară. Cei trei Taylor nu aveau nicio legătură de rudenie. După plecarea din trupă a lui Stephen Duffy, noul vocalist a fost Simon Le Bon.John Taylor a cântat cu Duran Duran până în 1997, timp în care trupa a avut un mare succes, mai ales în anii '80. Între albumele lansate cu Duran Duran amintim: "Duran Duran" (1981), "Rio" (1982), "Seven and the Ragged Tiger" (1983), "Arena" (1984), "Notorious" (1986), "Big thing" (1988), "Decade: Greatest Hits" (1989), "Liberty" (1990), "The Wedding Album" (1993), "Thank You" (1995), potrivit site-ului duranduran.fandom.com.În acelaşi timp, a cântat şi cu alţi artişti, implicându-se în proiecte muzicale alături de Band Aid, Arcadia, The Power Station, înregistrând şi pentru coloana sonoră a filmului "Mi Vida Loca". În 1997 a început o carieră solo. A lansat albumul "Dream Home Heartaches.... Remaking/Remodeling Roxy Music", a mers în turneu cu "John Taylor Terroristen" (1997-1998), a jucat în filmul "Sugar Town" (1998).În 1999 a lansat albumele "Resumé" şi "Meltdown". Au urmat "The Japan", "Live Cuts", "Mr. J" (2000), "Techno for Two", "Retreat Into Art" (2001), "MetaFour", "John Taylor Sampler" (2002).În 2000, Simon Le Bon i-a propus o reunire a trupei Duran Duran. După un succes în Japonia, trupa s-a reunit pentru albumul "Astronaut", lansat în 2004. A urmat un turneu de promovare în 2004-2005, apoi au început să lucreze pentru un nou album, care a fost finalizat şi lansat în 2007 - "Red Carpet Massacre". A avut loc un turneu de promovare în 2008.Trei ani mai târziu, trupa a lansat albumul "All You Need is Now". John Taylor a continuat să colaboreze cu alţi artişti. În 2015 a fost lansat albumul Duran Duran " Paper Gods", scrie site-ul duranduran.fandom.com.În 2012, a publicat cartea "In the Pleasure Groove: Love, Death and Duran Duran". John Taylor a avut şi apariţii în filme: 1999 - "Sugar Town", "Drowning On Dry Land"; 2000 - "Four Dogs Playing Poker", "The Flintstones in Viva Rock Vegas", "A Diva's Christmas Carol"; 2001 - "Strange Frequency", "She-Bat", "Strange Frequency: Room Service", "Vegas, City of Dreams: Byron Llord"; 2009 - "Samantha Who?: The Rock Star", mai scrie site-ul duranduran.fandom.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Duran Duran/facebook.com