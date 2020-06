Au negat, dar acum s-au afișat! Edward Sanda și Cleopatra Stratan, cel mai nou cuplu din showbiz: „E tot ce îmi doresc”

10:10

Italianul Cristiano Bergodi a venit cu noroc în Bănie. La primul meci ca antrenor într-un meci oficial al Universității, Bergodi a bifat și prima victorie. Aceasta a fost obținută cu mult noroc fiind semnată în primul minut de prelungiri prin reușita semnată de Elvir Koljic, atacantul fiind și cel care inițial reușise să deschidă scorul