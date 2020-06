Ludovic Orban avertizează populația: ”Vom prelungi starea de alertă dacă…”

11:10

Jador, Lino Golden și Mario Fresh au ajuns, joi, în fața procurorilor din Constanța, în urma scandalului care a avut loc weekend-ul trecut, pe litoral. La finalul audierilor, artiștii au anunțat că ancheta nu va mai continua deoarece s-au împăcat cu băieții din Gorj, care i-au agresat. Conflictul ar fi pornit de la o postare […]