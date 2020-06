Cum va apărea “Parcul pescarilor” într-o comună din Olt fără lac de pescuit şi fără pescari

12:50

Doi părinți din SUA au fost reținuți după ce și-ar fi ucis băiatul în vârstă de doar 11 ani. Acesta a fost obligat să bea patru sticle a câte 700 ml de apă fără să mănânce, în descursul a patru ore. VEZI AICI: UN COPIL DE 2 ANI A MURIT DUPĂ CE A CĂZUT DE […] The post Un cuplu a omorât un copil după ce l-a obligat să bea aproape 3 litri de apă în 4 ore appeared first on Cancan.ro.