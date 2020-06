Top 50 sexy-vedete la mare, la soare, în pozițiile cele mai… provocatoare. Ce locuri ocupă Andreea Bănică, Loredana Chivu sau Bianca Drăgușanu

16:50

Iubita lui Liviu Vârciu și-a amanetat inelul de logodnă, așa că e lesne de înțeles că s-a născut suspiciunea că Anda Călin și prezentatorul TV ar avea probleme în relație. La nicio lună de când Anda l-a făcut pe Liviu tată pentru a doua oară, se pare că între cei doi ar fi apărut probleme. […]