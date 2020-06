Romică Țociu, infectat cu COVID-19 de Marcel Pavel?! Imaginea care poate declanșa isteria la Antena 1

19:10

Adriana Trandafir, care participă la show-ul „Te cunosc de undeva”, este infectată cu coronavirus. Asupra actriței existau suspiciuni și surse medicale au declarat, în exclusivitate pentru GÂNDUL.RO, că testele au confirmat infectarea cu virusul COVID-19. După Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu, acum s-a aflat că și Adriana Trandafir este infectată cu coronavirus. Știre în […] The post Adriana Trandafir este infectată cu coronavirus! Actrița a participat la filmările emisiunii ”Te cunosc de undeva!” appeared first on Cancan.ro.