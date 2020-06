Bilanțul negru al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.512. Numărul infectărilor este alarmant!

09:20

Un cutremur s-a produs duminică dimineața, la ora 06:47:26, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, arată Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. A fost vorba, din fericire, de un cutremur slab cu magnitudinea 3.9 grade.