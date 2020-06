Monstru cu chip de om. Cum arată bărbatul din Vaslui care și-a snopit în bătaie familie. Fiica lui cea mare a amenințat că se sinucide. FOTO

10:30

O profesoară din Iași, care preda la colegiul Richard Wurmbrand a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Cadrul didactic făcea parte din colectivul centrului de Evaluare Națională nr. 3 de la Liceul Sanitar Iași. CITEȘTE ȘI: NOU FOCAR DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA. PESTE 31 DE MUNCITORI DIN BRĂILA, DEPISTAȚI POZITIV CU NOUL CORONAVIRUS Profesoara prezenta simptomele specifice