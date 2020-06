Îți mai amintești de Șopârlă, de la Animal X? La 38 de ani e complet transformat și nu mai locuiește în România

10:40

Serghei Mizil a ajuns un cunoscut om de afaceri, însă pe vremea lui Nicolae Ceaușescu se învârtea în alte cercuri. Era bișnițar și arăta complet diferit în tinerețe. Puțină lume l-ar recunoaște dacă ar vedea pozele cu el din perioada comunismului. Cum arăta Serghei Mizil în tinerețe Serghei Mizil este fiul lui Paul Niculescu Mizil, […] The post Cum arăta Serghei Mizil în tinereţe, pe vremea lui Nicolae Ceauşescu. Imaginile de care până şi el a uitat appeared first on Cancan.ro.