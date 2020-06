Killer Koljic reîncărcat! Golgeterul Craiovei și-a recăpătat pofta de gol

14:50

Ioan Mărginean, președintele lui Gaz Metan, crede că antrenorul Dusan Uhrin poate aduce un plus clubului care se pregătește să iasă din reorganizare, după ce s-a ieșit din insolvență prin achitarea datoriilor încă din primăvara 2019.FCSB - Gaz Metan va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport"Mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-am reorganizat din mers. ...