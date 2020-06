Jojo a aflat rezultatul testului pentru coronavirus! Ce se întâmplă cu vedetele de la „Te cunosc de undeva!”

13:00

Bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a ajuns astăzi, 21 iunie, la 24.045 cazuri, potriviti ultimelor informații transmise de INSP. De la ultima informare, alte 315 noi cazuri au fost raportate. Din păcate, cazurile de coronavirus de pe teritoriul României continuă să se înregistreze în număr destul de mare. De la ultima informare, alte 315 noi […] The post Coronavirus în România, 21 iunie. Bilanțul infectărilor a ajuns la 24.045 cazuri appeared first on Cancan.ro.