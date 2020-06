Dezvăluirile uluitoare ale unei femei! Soțul ei a fost declarat mort din cauza COVID-19, deși testul său era în lucru

14:50

Europa rămâne cel mai afectat continent de coronavirus, cu peste 2.5 milioane de cazuri de infectări. Peste jumătate din îmbolnăviri sunt în Rusia, Regatul Unit, Spania și Italia, potrivit ultimului bilanț realizat de AFP. VEZI AICI: O ȚARĂ DIN EUROPA A DECIS SĂ-ȘI TESTEZE TOATĂ POPULAȚIA PENTRU CORONAVIRUS În Europa, sunt cel puţin 2.500.091 de […]