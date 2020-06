VIDEO Stupoare la startul meciului Everton - Liverpool: ce a făcut Mane în timp ce restul jucătorilor îngenuncheaseră la centru

19:30

Leo Grozavu (52 de ani), antrenorul lui Sepsi, a comentat victoria clară a echipei sale în „Ștefan cel Mare”, 3-1 cu Dinamo.Citește AICI cronica meciului Dinamo - Sepsi 1-3„Mă bucur pentru victorie, pentru băieți, toată lumea ne cânta prohodul. Dar noi am jucat bine și înainte. De exemplu, am primit două goluri cu Voluntari după ce am dominat 60 la sută din partidă.Am demonstrat că nu suntem o echipă îngenuncheată. Am profitat de problemele lor. ...