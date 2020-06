05:30

Preşedintele Donald Trump a declarat într-un interviu publicat duminică că va lua în considerare o întâlnire cu omologul venezuelean Nicolas Maduro şi a minimalizat decizia anterioară de a-l recunoaşte pe liderul opoziţiei Juan Guido ca preşedinte legitim al ţării, transmite Reuters."Poate m-aş gândi la asta. ... Maduro ar dori să ne întâlnim. Şi eu nu m-am opus niciodată întâlnirilor", a declarat Trump într-un interviu pentru pagina de ştiri online Axios, o poziţie care ar putea afecta campania sa de "presiune maximă" ce vizează înlăturarea preşedintelui socialist de la Caracas."Dar în acest moment, am refuzat", a adăugat Donald Trump a adăugat.În 2018, preşedintele american şi-a exprimat deschiderea faţă de o întâlnire cu Maduro, care a făcut de asemenea demersuri pentru discuţii comune, dar o astfel de întâlnire nu s-a materializat, iar SUA au crescut presiunea asupra regimului Maduro.Aceste comentarii recente ale preşedintelui Trump sunt probabil cel mai clar semn a ceea ce unii oficiali americani mărturisesc în particular şi anume o frustrare crescândă faţă de incapacitatea administraţiei sale de a-l înlătura de la putere pe Nicolas Maduro prin sancţiuni şi manevre diplomatice.De asemenea, Trump a indicat o scădere a încrederii în Guaido. SUA şi majoritatea ţărilor occidentale l-au recunoscut pe Juan Guido ca preşedinte interimar al Venezuelei în ianuarie anul trecut. Cu toate acestea, regimul de la Caracas continuă să beneficieze de sprijinul armatei, precum şi de susţinerea Rusiei, Cubei, Chinei şi Iranului.Întrebat dacă regretă că şi-a exprimat susţinerea faţă de Guaido, Trump a declarat pentru Axios: "Nu în mod special", dar apoi a precizat: "Aş fi putut să mă descurc cu sau fără el, dar am fost foarte ferm împotriva a ceea ce se întâmpla în Venezuela".Preşedintele Trump a mai spus că în momentul în care a luat decizia, nu crede că a fost favorabil neapărat, dar "am spus: unii oameni l-au plăcut, alţii nu. Nu m-a deranjat.... Nu cred că a fost foarte semnificativ într-un fel sau altul". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)