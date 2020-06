Brigitte cere ordin de protecție împotriva lui Pastramă

07:50

Sesiunea iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2020 începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română. CANCAN.RO va publica în foarte scurt timp ce a picat în 2020. VEZI AICI: CUM SE VA DESFĂȘURA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL 2020. CARE ESTE NOUL CALENDAR Examenul de bacalaureat continuă, pe 23 iunie, […]