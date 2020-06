DINAMO - FCSB. Revenire importantă la FCSB » Poate juca în Derby de România!

18:00

„Când am plecat în China, Brașovul juca în Cupa UEFA cu Inter Milano, cu Ronaldo, Zanetti, Adriano, echipa aia era cum e Barcelona azi. Iar acum fotbalul din oraș este unde este!”. Acesta este marele of al lui Marian Ivan, care își dorește să schimbe cumva situația la poalele Tâmpei, la Brașov!„Tot e un restart în lume, după pauza forțată de coronavirus, poate e momentului unui restart și în fotbalul brașovean! Pentru că are nevoie din plin! În iarnă, Primăria ...