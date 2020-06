Atac la Reading: Guvernul britanic atenţionează asupra ameninţării reprezentate de teroriştii izolaţi

20:00

SUA au reproşat luni Chinei că practică politica ''scaunului gol'' în prima zi a convorbirilor ruso-americane despre dezarmare, publicând fotografii ale locurilor neocupate flancate de drapele ale Republicii Populare Chineze, care nu avea nicio legătură cu aceasta, potrivit Beijingului, citat de AFP.Această polemică pe reţeaua de socializare Twitter a dat tonul discuţiilor care au demarat luni, la Viena, vizând viitorul tratatului New Start privind armamentul strategic nuclear, care leagă Moscova şi Washingtonul, dar cărora preşedintele Donald Trump insistă în prezent să li se asocieze şi China."Negocierile de la Viena sunt pe punctul de a începe. Chinezii sunt absenţi. Beijingul se ascunde în continuare în spatele Marelui Zid al secretului asupra creşterii puterii sale nucleare şi încă al multor altor lucruri. Noi vom continua totuşi cu Rusia", a transmis prin Twitter ambasadorul Marshall Billingslea, reprezentantul preşedintelui Trump pentru problemele de dezarmare.Textul său era însoţit de o fotografie din sala în care au loc discuţiile, în care puteau fi văzute mici drapele chinezeşti puse în faţa locurilor neocupate.Această înţepătură a suscitat imediat un răspuns iritat din partea lui Fu Cong, director general al Departamentului de control al armamentelor din Ministerul de Externe chinez. What an odd scene! Displaying Chinese National Flags on a negotiating table without China's consent!Good luck on the extension of the New START!Wonder how LOW you can go?— Fu Cong 傅聪 (@FuCong17) June 22, 2020 "Ce scenă stranie! Să afişezi drapelele naţionale chineze pe o masă a negocierilor fără consimţământul Chinei! Succes pentru extinderea New Start! Cum se poate cădea atât de jos?" (ultimul cuvânt scris cu majusculă), a comentat Fu într-o postare pe Twitter.Misiunea diplomatică chineză la Viena a ironizat de asemenea pe reţeaua de socializare fotografia, comparând-o cu o "performanţă artistică".China refuză să fie antrenată în negocieri tripartite pentru a înlocui tratatul bilateral New Start, încheiat în 2010 şi care expiră la 5 februarie 2021.Potrivit cotidianului Kommersant, care citează surse diplomatice ruse, Moscova s-a opus prezenţei culorilor chineze la masa tratativelor în absenţa unei delegaţii a acestei ţări.Americanii ar fi, deci, "instalat drapelele a trei ţări şi le-au făcut fotografii" cu scopul de a le publica "înaintea negocierilor", scrie cotidianul. "Înainte de sosirea delegaţiei ruse, ei au înlăturat toate" drapelele chinezeşti, asigură Kommersant.Washingtonul şi Moscova deţin peste 90% din arsenalul nuclear mondial şi numeroşi experţi reproşează SUA că utilizează reticenţele Chinei faţă de discuţii tripartite ca pretext pentru a abandona tratatul, scrie AFP. AGERPRES/(AS-autor:Lilia Traci, editor: Irina Cristea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Ambassador Marshall S. Billingslea / Twitter