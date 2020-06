Izolarea, din nou obligatorie! Nelu Tătaru a anunțat noua restricție, care intră în vigoare chiar de astăzi

19:10

Ion Haiduc a transmis un mesaj sfâșietor despre starea de sănătate a actriței Adriana Trandafir, care a fost diagnosticată cu noul coronavirus. În rândurile așternute pe Facebook, actorul din serialul "Vlad" a lansat un avertisment care ar trebui să ajungă la cât mai multă lume. Citește și: Adriana Trandafir, copilărie marcată de greutăți: "De la 4 […]