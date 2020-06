Video copleșitor cu băiețelul bolnav al lui Kamara. Leon conjugă verbul a crește: ”Of, doamne, când te ascult…”

19:10

Adriana Trandafir devine, în mod oficial, a cincea vedetă de la Te cunosc de undeva diagnosticată cu noul coronavirus. Informația apărută pe surse în urmă cu două zile a fost confirmată de de actorul Ion Haiduc pe pagina sa de Facebook. Vedeta, în vârstă de 64 de ani, s-a infectat cu noul coronavirus pe platourile […]