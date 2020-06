Goian despre presiunile politice din sport: „Presiunile politice nu își au rostul în fotbal”

09:30

Marius Șumudică (49 de ani) a comentat situația proastă de la Dinamo și a explicat de ce jucătorii au probleme. Antrenorul lui Gaziantep, dorit în trecut la Dinamo, spune că echipa are nevoie de jucători cu personalitate și că o problemă ar reprezenta-o și orașul. „Dinamo am văzut că are probleme mari de tot! Am vorbit cu un prieten și mi-au zis că au avut o sumedenie de ocazii (n.r. în meciul cu Sepsi, 1-3). ...