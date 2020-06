Coronavirus în România. Bilanțul infectărilor a ajuns la 24.505 + 214 noi cazuri de la ultima informare

08:40

Kamara a postat pe rețeaua de socializare un clip în care-l ține-n brațe pe Leon, iar micuțul conjugă, ajutat de tatăl lui, verbul a crește. Imaginile sunt emoționante și au strâns o mulțime de likeuri, dar și multe mesaje de susținere și de însănătoșire. CITEȘTE ȘI: SFÂȘIETOR! BĂIEȚELUL LUI KAMARA VA SUFERI O NOUĂ OPERAȚIE: A […] The post Video copleșitor cu băiețelul bolnav al lui Kamara. Leon conjugă verbul a crește: ”Of, doamne, când te ascult…” appeared first on Cancan.ro.