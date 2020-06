Ce s-a întâmplat în sport pe 23 iunie

09:40

Narcis era un tânăr de 19 ani din suburbia Rediu, municipiul Vaslui, care a plecat la muncă în Spania, iar cu banii câștigați avea de gând să-și ridice o casă. A fost ucis cu o coasă, iar rudele lui i-au cumpărat acum sicriu și se pregătesc de înmormântare.