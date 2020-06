Topul liceelor din Sălaj. Unde s-a intrat cu cele mai mari medii

16:00

Ofemeie în vârstă de 80 de ani, care are domiciliul în Bucureşti,a fost dată în urmăritre generală pentru că are de executat opedeapsă privativă de libertate. Octogenara a venit la Suceava în2018, unde a comis mai multe furturi din magazine. Din păcate, nu a fost la prima abatere. "Bunicuţa" are un bogat trecut infracţional.