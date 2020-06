Doi medici de familie infectați cu COVID-19 pun pe jar un întreg județ. Au luat contact cu zeci de pacienți și…

10:20

Academica Clinceni a obținut trei puncte de aur în economia luptei pentru evitarea retrogradării. Formația lui Ilie Poenaru s-a impus la limită, scor 1-0 (0-0) în confruntarea de pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, într-un meci contând pentru runda a V-a a play-out-ului Ligii 1. Academica a tranșat disputa prin golul slovacului Jakub Vojtus în […]