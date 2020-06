MEC: 15.275 de contestaţii depuse la Evaluarea Naţională

17:30

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi, la Parlament, la dezbaterea moţiunii simple "Sănătatea românilor nu este firmă de pompe funebre", că "nu ar fi drept" faţă de populaţie şi de corpul medical să plece în aceste moment şi a spus că ar fi dorit ca cineva să îi ceară demisia în perioada martie-aprilie, când "se căuta cineva pentru carnea de tun să meargă prin focare"."La punctul trei se vorbeşte de demisie de onoare. Mă bucură să găsiţi la mine onoare. Cât despre demisie, aş fi vrut să mi-o ceară cineva în martie-aprilie, când se căuta cineva pentru carnea de tun să meargă prin focare şi în această ţară. Am o onoare, voi avea în continuare. Nu ar fi drept faţă de populaţia acestei ţări şi faţă de corpul medical să plec în aceste momente", a spus ministrul Sănătăţii.El a afirmat că acuzele din moţiunea simplă sunt "dureroase", în contextul în care de 30 de ani este în "slujba pacientului"."Personal, acest acuze sunt dureroase, în contextul în care de la vârsta de 14 ani, începând cu liceul sanitar, mai mult de 30 de ani mi-am desfăşurat-o în slujba pacientului. Am fost acuzat de numiri. Numirile s-au făcut conform legii. Nu poţi să ştii acea persoană în folclorul local ce are în spatele lui. (...) Nu mi-am pus rude în Consiliul de administraţie la UNIFARM sau Antibiotice şi ştiţi foarte bine acest lucru şi am explicat în toate cazurile când a fost nevoie", a mai arătat Tătaru.Ministrul a spus că nu a interzis şi nu va interzice nicio testare care se face după un protocol, după o procedură, într-un cadru organizat, securizat medical."Nu am interzis şi nu voi interzice nicio testare care se face după un protocol, după o procedură, într-un cadru organizat, securizat medical, nu există autorizaţie din partea DSP pentru testarea în câmp", a mai arătat ministrul Sănătăţii.Nelu Tătaru a spus că politicul "a intrat prea repede în joc", iar "medicalul încă nu şi-a revenit". "Un sistem sanitar de 30 de ani dezgolit în această perioadă nu are nevoie încă o dată să fie tăvălit", a mai afirmat ministrul Sănătăţii."Nu am crezut şi nu cred că în continuare poate exista atâta indolenţă, atâta mişcare neprofesionistă să spun, în condiţiile în care ne-am trezit în urmă cu trei-patru săptămâni şi prezentăm o altă realitate. Mai mult decât atât, un corp medical care este controlat în aceste moment de Curtea de Conturi ca ore suplimentare, la gărzi, un Avocat al Poporului care spune că suntem centre de detenţie, iar personalul medical torţionar. (...) Nu este mult de când erau eroi în halate albe, acum sunt eroii care au furat ore suplimentare. Din aceşti eroi avem 3.168 de confirmaţi pozitiv cu COVID şi 11 decese", a mai susţinut ministrul. AGERPRES/(AS-autor: Roberto Stan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)