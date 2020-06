Se conturează încă o plecare de la CFR Cluj » Billel Omrani are oferte din Italia și din Golf

17:10

Canadianca Bianca Andreescu (20 de ani, 6 WTA) vrea să devină cea mai bună jucătoare e tenis din toate timpurile.Bianca Andreescu are deja un trofeu de Grand Slam în palmares, obținut la US Open în 2019. Jucătoare cu origini în România are obiective mărețe în carieră. Vrea să bată recordul de turnee câștigate, deținut în acest moment de Margaret Court, cu 24 de triumfuri. Bianca Andreescu vrea să scrie istorie„Vreau să o depăşesc pe Serena şi victoriile ei. ...