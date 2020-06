Bat din nou clopote de nuntă pentru Alex Bodi și Bianca Drăgușanu? ”Este singura femeie cu care…”

13:20

Potrivit ultimelor informații oferite de INSP, bilanțul negru al deceselor cauzate de infectarea cu COVID-19 a ajuns astăzi, 23 iunie, la 1.539. INSP informează că bilanțul negru al deceselor a ajuns astăzi la 1.539. Pe de altă parte, numărul infectărilor cu noul coronavirus este mai mic față de zilele trecute, înregistrându-se, de la ultima informare, […]