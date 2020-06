Bistriţa-Năsăud: 20 de persoane, evacuate la Rodna în urma inundaţiilor; probleme apărute în mai multe localităţi

20:30

Depeche Mode şi Live Nation vor oferi joi, 25 iunie, într-o singură sesiune live concertul integral 'Live Spirits' care a fost înregistrat la Berlin în cadrul ultimului turneu al grupului britanic, relatează marţi EFE.Este pentru prima dată când fanii vor putea vedea fără întreruperi acest concert care a avut loc pe legendarul Waldbuhne, amfiteatrul Olympiapark din Berlin, începând cu ora 21:00 pe canalul Live Nation de pe Youtube, sau pe platforma Live From Home.Această iniţiativă va avea loc la o zi după lansarea documentarului "Depeche Mode: Spirits in the Forest" care cuprinde şi câteva fragmente din acest concert.Regizat de colaboratorul lor obişnuit Anton Corbijn, responsabil al multor videoclipuri emblematice ale trupei, filmul reinterpretează conceptul de documentar muzical, axat pe relatările a şase fani prezenţi în şase regiuni diferite ale lumii înainte de turneul "Global Spirit Tour" din 2018.Turneul s-a prelungit timp de doi ani şi a reunit peste 3 milioane de spectatori în 115 concerte în jurul lumii.Documentarul înregistrat pe DVD şi Blue Ray, într-o ediţie specială de patru discuri, va include şi acest concert care va putea fi vizionat în mod excepţional joi. Repertoriul va include hituri legendare precum "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" sau "Enjoy The Silence", dar şi multe alte piese apărute pe ultimul lor album de studio, "Spirits" (2017), precum "Where's The Revolution".AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sura foto: Depeche Mode Sk/Facebook.com