Prezentatoarea Kanal D Cristina Dorobanțu s-a cuplat cu un milionăraș din Cluj! Primele imagini cu cel mai nou cuplu din showbiz

17:30

Medicii din Italia susțin că un al doilea val de coronavirus ar putea să vină chiar în toamnă. Și asta pentru că populația nu respectă regulile de distanțare socială. În Lombardia, epicentrul pandemiei în Italia, s-au înregistrat 143 de noi infecții în ultimele 24 de ore. Iar până în prezent, 34.657 de persoane au murit […] The post Medicii din Italia, avertisment îngrijorător: ”Pericolul unui al doilea val de coronavirus este iminent!” appeared first on Cancan.ro.