Tragedie în Galați. Un adolescent a murit în timp ce mergea pe bicicletă pe stradă

18:00

Legat sufletește de România prin iubirea pentru soția lui Raluca și cei doi frumoși copii pe care îi au împreună, Spiderman Zenga ține la fotbalul românesc și pentru că aici și-a câștigat respectul ca antrenor. Acum, el s-a întors din nou într-un campionat de top și poți să-l susții în meciurile pe care le are […] The post SUPERIUBIT ȘI RESPECTAT ÎN ROMÂNIA! PARIEZI PE ZENGA DISEARĂ ÎN SPAL-CAGLIARI? appeared first on Cancan.ro.