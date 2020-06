Mai haos de atât nu se poate: FCSB a avut 4 echipe! Câți jucători a schimbat Gigi Becali într-un sezon

22:20

CS Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1. Marius Croitoru (39 de ani), antrenorul oaspeților, a dezvăluit că are o ofertă tentantă.„Ușor, ușor ne apropiem de dinamica noastră de joc. Nu am ce să le reproșez băieților. Am făcut 3 antrenamente în ultimele două săptămâni. Am întâlnit o echipă bună, dar puteam obține mai mult astăzi. Sunt greșeli care apar când nu ești ok din punct de vedere fizic. ...