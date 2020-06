Alex Bodi a ajuns în carantină instituționalizată, după ce a fost oprit de Poliție pentru viteză! Avem toate detaliile!

15:50

Pe Dan Petrescu îl ştie toată lumea, însă puţini sunt cei care îi ştiu soţia antrenorului. Adriana Petrescu este soţie, mamă şi femeie de afaceri. Aceasta are un business în domeniul frumuseții, şi nu degeaba a ales această actvitate pentru că la aproape 45 de ani, partenera de viaţă a lui Dan Petrescu arată impecabil. Are un fizic de invidiat şi ar putea concura cu uşurinţă cu orice fată de 20 de ani. Adriana Petrescu are un corp de revistă: picioare lungi, abdomen plat, fund bombat şi talie de viespe.