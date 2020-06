Oltenii subordonează moldovenii și mențin suspansul la titlu în Liga 1!

21:20

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, miercuri, că în prezent Guvernul nu ia în considerare carantinarea județelor în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri de COVID-19, dar nici nu o exclud în caz de forță majoră. Potrivit celei mai recente raportări a Grupului de comunicare strategică, cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus sunt […] The post Noi focare de COVID. Județul Suceava ar putea fi închis pentru a doua oară. Anunțul Ministerului Sănătății appeared first on Cancan.ro.