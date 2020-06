Țigările electronice, interzise în spațiile închise?! Proiectul de lege a trecut de Senat și…

07:40

Un copil de 14 ani din Galați a murit, marți, în timp ce se plimba cu bicicleta. Băiatul s-a izbit violent de un gard de beton și a inconștient pe asfalt. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. „Din primele cercetări a reieșit că minorul, aflat pe bicicletă, a coborât strada în […] The post Tragedie în Galați. Un adolescent a murit în timp ce mergea pe bicicletă pe stradă appeared first on Cancan.ro.