Alina Ceușan a dezvăluit sexul bebelușului ei. Fosta concurentă de la Asia Express va naște în luna septembrie

Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa, vor deveni pentru prima oară părinți, în toamna acestui an. Fosta concurentă de la Asia Express a dezvăluit pentru revista Elle, ce sex are copilul și cum va fi ea în postura de mamă. „Raul, avem un copil, this is real’ (râde), vom spune, uitându-ne la el. La […]

