Adelina Pestrițu, criticată după ce postat o fotografie în care apare în lenjerie intimă: “Ți-ai lungit atât de mult picioarele în Photoshop”. Replica savuroasă a fostei prezentatoare de la Kanal D

Fiul lui Brigitte Pastramă a făcut declarații uluitoare după scandalul cu mama lui. Robert a povestit cum a fost dat afară din casa în care locuia. Brigitte i-a interzis fiului ei să mai vină în casa în care stă cu fiica sa și soțul. Vedeta susține că Robert, împreună cu câțiva amici i-ar fi vandalizat […]