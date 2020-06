DINAMO. EXCLUSIV Fanii-acționari au declanșat ANCHETA! Pablo Cortacero, „patron de fațadă”?!

21:10

Gigi Becali s-a răzgândit înaintea semifinalei de Cupă cu Dinamo. Patronul celor de la FCSB visează în continuare la titlu.Dinamo - FCSB e joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Cu 6 etape rămase de disputat din Liga 1, FCSB are un deficit de 9 puncte față de liderul CFR Cluj. Gigi Becali părea să fi depus armele în lupta pentru titlu, dar acum s-a răzgândit. ...