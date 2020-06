Directorul OMS, declarație alarmantă privind pandemia de coronavirus: “Ne așteptăm să…”

15:30

Tatăl viceprimarului dintr-o comună din Dolj a fost arestat după ce a întreținut relații sexuale cu două minore, iar pe una dintre ele a lăsat-o însărcinată. Bătrânul de 69 de ani a fost arestat după ce s-a aflat că a întreţinut relaţii sexuale cu două minore, de 14 respectiv 16 ani. Faptele odioase au avut […]