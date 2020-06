Teribil! Ce au găsit medicii din Alba Iulia la plămânii unei femei de 39 de ani care a murit din cauza coronavirusului: “Nu mai avea…”

16:20

Edu.ro a anunţat baremul pentru probele de Matematică şi Istorie la Bacalaureat. Iată cât de simplu se rezolvau exerciţiile. Absolvenții de liceu au susținut astăzi, în scris, proba obligatorie a profilului: matematică, pentru cei de la real (filiera teoretică), filiera tehnologică şi pentru absolvenţii de la profilul militar şi profilul pedagogic (specializarea învăţători-educatoare, din filiera […] The post Edu.ro a anunţat baremul pentru probele de Matematică şi Istorie la Bacalaureat. Iată cât de simplu se rezolvau exerciţiile appeared first on Cancan.ro.