„Numele meu este Maria și sunt bisexuală” Surpriză: Cine e de fapt Maria, pensionară de pe panourile LGBTQ care au „invadat” România

20:50

Klaus Iohannis a contestat astăzi legea privind educația sexuală în școli. Președintele critică prevederile acesteia și cere schimbări. Șeful statului a decis să nu promulge legea prin care educația sexuală va putea fi predată copiilor în școli doar dacă părintele sau tutorele își dă acordul scris pentru acest lucru. Președintele a contestat, astfel, la Curtea […] The post Klaus Iohannis a contestat legea privind educația sexuală în școli appeared first on Cancan.ro.