Tenis/Coronavirus: Andy Murray, învins de Kyle Edmund în turneul 100% britanic de la Londra

Organizatorii US Open au anunţat miercuri că vor include competiţia de tenis în scaun rulant în programul din acest an al Grand Slam-ului de la New York, după ce un jucător a acuzat ca discriminatorie decizia de a elimina acest eveniment, ca parte a măsurilor de a limita răspândirea noului coronavirus, relatează Reuters.Anunţul Federaţiei americane de tenis (USTA) intervine la cinci zile după ce a promis că va analiza din nou situaţia şi va avea o comunicare mai bună cu jucătorii cu dizabilităţi.''Decizia a fost luată după mai multe reuniuni virtuale cu un grup de sportivi în scaun rulant şi cu Federaţia internaţională de tenis din ultima săptămână. Competiţia de tenis în scaun rulant se va desfăşura la simplu, la dublu şi dublu mixt, atât la feminin cât şi la masculin, cu premii similare de la ediţia trecută'', se arată într-un comunicat al USTA.Australianul Dylan Alcott, campion paralimpic la tenis, a criticat decizia organizatorilor US Open de a renunţa la competiţia în scaun rulant, calificând acest demers ''o discriminare dezgustătoare''. Alcott, care a câştigat turneul de la US Open rezervat persoanelor cu dizabilităţi în 2015 şi 2018 la simplu, respectiv în 2019 la dublu, era nemulţumit şi de faptul că jucătorii cu dizabilităţi nu au fost consultaţi.După aflarea deciziei de miercuri, Alcott a mulţumit organizatorilor pentru revenirea asupra deciziei: ''Este un punct de cotitură uriaş, care arată câtă susţinere poate aduce comunitatea şi din adâncul inimii mele nu le pot mulţumi îndeajuns''.US Open din acest an se va desfăşura (31 august-13 septembrie) se va desfăşura fără spectatori, cu numărul de jucători redus la jumătate în probele de dublu masculin şi feminin, în timp ce proba de dublu mixt a fost eliminată, ca şi competiţia juniorilor.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Dragomir, editor online: Irina Giurgiu)