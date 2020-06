O bătrână din Târgu Jiu i-a cerut lui Nelu Tătaru, plângând, să redeschidă spitalele

12:00

Influencers, vedete, prieteni și colaboratori ai revistei, ținute reunite sub dress code-ul creative ultra casual, iată ingredientele care au contribuit la succesul galei ELLE New Media Awards 2020, un eveniment dedicat comunității online și desfășurat în acest an tot online. Pentru al cincilea an consecutiv, ELLE a desemnat cele mai influente personalități din social media. […]