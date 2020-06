Moment uluitor în «Generația de Aur» Ilie Dumitrescu, speriat după ce un coleg a prezis sfârșitul lumii: „Bă, dar dacă ăsta are dreptate”

13:00

CFR E NEÂNVINSĂ ÎN CAMPIONAT ÎN ULTIMELE 10 ETAPE (7 VICTORII, 3 REMIZE)CLUJENII N-AU MAI PIERDUT ACASĂ DIN 2 SEPTEMBRIE 2018 (20 DE VICTORII, 9 EGALURI)U CRAIOVA ARE CEA MAI MARE MEDIE DE OCAZII PE MECI ÎN PLAY OFF, 11, față de 8 ALE CFR16 LUNI AU TRECUT DE CÂND U CRAIOVA A MARCAT ULTIMA DATĂ ÎN POARTA CFR-ULUI (10 FEBRUARIE 2019, 2-0 PENTRU OLTENI)ÎN CELE 5 COFRUNTĂRI DIRECTE, BERGODI NU L-A ÎNVINS NICIODATĂ PE DAN PETRESCU, CARE ARE 4 VICTORII ȘI O REMIZĂ