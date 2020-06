Braşov: Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" - pe primul loc în ţară, în urma Evaluării Naţionale

15:20

Publicul din România va putea urmări live, pe MTV Europe, duminică 28 iunie, de la orele 01.00, transmisiunea evenimentului Global Goal: Unite for Our Future - The Concert. Acesta va fi difuzat şi în reluare, pe 29 iunie, la ora 09.00, informează un comunicat de presă. Spectacolul virtual transmis la nivel global îşi propune să aducă în atenţia publicului impactul pandemiei asupra comunităţilor vulnerabile, care se confruntă cu discriminarea chiar şi în cele mai dificile perioade.Show-ul va fi găzduit de cunoscutul actor Dwayne Johnson. Printre artiştii care vor fi prezenţi pe se numără: Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber şi Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher şi Yemi Alade. Spectacolul va include şi intervenţii ale actorilor Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek Pinault şi mulţi alţii. Iniţiativa reprezintă şi un gest de mulţumire adresat cercetătorilor, oamenilor de ştiinţă, personalului medical, activiştilor şi organizaţiilor care lucrează la dezvoltarea şi distribuirea testelor COVID-19, precum şi a tratamentelor şi a vaccinurilor.Evenimentul va include şi summit-ul Global Goal: Unite for Our Future, un prilej pentru liderii mondiali, companii şi organizaţii filantropice să îşi anunţe angajamentul de a contribui la distribuirea echitabilă a testelor COVID-19, a tratamentelor şi a vaccinurilor, dar şi să ajute la reconstruirea comunităţilor devastate de pandemie.Summit-ul va cuprinde discuţii şi interviuri cu experţi şi lideri de opinie, moderate de jurnaliştii Katie Couric, Mallika Kapur, Morgan Radford, Isha Sesay şi Keir Simmons. În cadrul discuţiilor, vor fi prezentate şi rapoarte ştiinţifice privind progresele înregistrate în domeniul dezvoltării şi distribuţiei vaccinurilor şi tratamentelor. Artiştii şi activiştii Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo şi Ken Jeong se vor alătura şi ei conversaţiei.La summit vor participa lideri globali şi experţi precum Brittany Packnett Cunningham, Melinda Gates, Dr. Vin Gupta - Preşedintele NAACP, Phumzile Mlambo-Ngcuka - Directorul Executiv UN For Women, Eddie Ndopu, Kate Upton şi Justin Verlander. Conferinţa va putea fi urmărită live, pe http://globalgoalunite.org.Iniţiativa Global Goal: Unite for our Future a fost lansată în luna mai sub patronajul Preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Campania, susţinută de Bloomberg Philanthropies, Fundaţia Bill & Melinda Gates şi Wellcome Trust, are drept scop diminuarea impactului pandemiei asupra comunităţilor vulnerabile. Solicitând persoanelor fizice să ia măsuri şi cerând guvernelor, liderilor corporativi şi filantropilor să îşi asume angajamentele pentru distribuirea echitabilă a resurselor şi tratamentelor pentru combaterea COVID-19, campania îşi propune să consolideze sistemele de asistenţă medicală, astfel încât oricine să poată beneficia de atenţia necesară în această perioadă.