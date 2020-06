Laserul de la Măgurele nu a fost inclus în niciun experiment și a pierdut finanțarea europeană. Cercetătorii cer demiterea directorului

13:50

ELLE a desemnat cele mai influente personalități din social media în cadrul galei ELLE New Media Awards, un eveniment dedicat comunității online și desfășurat în acest an tot online. Anul acesta ELLE a sărbătorit și a premiat creatorii de conținut din mediul online! Iată care sunt câștigătorii celei de-a cincea ediții ELLE New Media Awards!, […]