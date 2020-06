Cum arată Liviu Dragnea după un an de închisoare. Schimbarea e dramatică. FOTO

13:30

Veste proastă pentru toți românii! Astăzi, 25 iunie, s-a înregistrat un număr-record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Mai exact, de la ultima informare au fost raportate alte 460 noi cazuri de infectare cu COVID-19, mult mai multe chiar și decât în perioada stării de urgență. Din cauza numărului mare de infectări cu noul […]